Japonês da Federal é preso em Curitiba

O policial federal Newton Ishii, conhecido como Japonês da Federal, foi preso nesta terça, 7, em Curitiba. Ishii ganhou fama após participação na Operação Lava Jato.

Ishii foi condenado em 2003 a quatro anos e dois meses de prisão por envolvimento na Operação Sucuri, que descobriu que agentes ajudavam na entrada de contrabando no país pela fronteira com o Paraguai, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Ele já cumpriu quatro meses de pena, o que será descontado da condenação total. Ishii vai cumprir pena em regime semiaberto.

Ele tinha dado entrada em um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que foi negado. Em seguida foi expedido mandado de prisão pela Vara de Execução Penal Justiça Federal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Ao saber da situação, ele se apresentou na sede da PF em Curitiba.

Repercussão

Após a divulgação da prisão de Ishii, a hashtag #JaponêsDaFederal repercutiu nas redes sociais e é o assunto mais comentado no Twitter, com mais de 15,7 mil tweets. A maioria das publicações é de espanto pela prisão do policial. Mas também houve brincadeiras e montagens de Ishii prendendo ele mesmo.

E agora, quem poderá nos defender?? #japonesdafederal — Mayene Siman (@simanmay) 8 de junho de 2016

