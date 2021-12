Janssen começa a testar vacina contra Covid-19 em jovens de 12 a 17 anos

A Janssen, companhia farmacêutica da Johnson & Johnson, iniciou os testes da vacina contra a Covid-19 em jovens de 12 a 17 anos. A empresa americana informou nesta sexta-feira, 2, que está ampliando um estudo iniciado em setembro com voluntários adultos para incluir cerca de 1.700 adolescentes na faixa de 12 a 17 anos.

Parte dos voluntários do estudo será recrutada no Distrito Federal, informou o Instituto L2IP, contratado pela farmacêutica para realizar os ensaios clínicos sobre a vacina no Distrito Federal. No momento, o instituto aguarda as autorizações dos órgãos reguladores para selecionar os voluntários dos ensaios clínicos.

Em uma fase seguinte, a Janssen planeja começar a testar os efeitos da vacina em mulheres grávidas.

Em reunião extraordinária na última quarta-feira, 31, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial do imunizante no Brasil. Durante os ensaios clínicos, a vacina apresentou eficácia de 85% contra casos graves de Covid-19 e é a única desenvolvido até aqui que é aplicada em uma só dose.

