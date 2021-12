Ivete lamenta 500 mil motes por Covid-19, mas internautas criticam post

A cantora baiana Ivete Sangalo lamentou neste domingo, 20, a marca de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil, que foi atingida no sábado, 19. Contudo, o post foi criticado por internautas. Na publicação, ela afirmou que os óbitos não possuem relação com partidos políticos. Os seguidores rapidamente afirmaram que a cantora não costuma se posicionar sobre assuntos que possam envolver questões políticas.

“Não é natural [500 mil mortos]. Não é uma mentira. É estarrecedor pensar sobre as milhares de vidas ceifadas e dores irreparáveis em torno dessas perdas. Não é sobre partidos, é sobre humanidade”, postou Ivete. A legenda logo foi alvo de críticas, no qual internautas disseram que ela teria sido "isentona".

"Acho que a Ivete tem muito a esconder sobre o voto nas últimas eleições. Só pode! Mas que muro alto da porra, mermão. Meio mundo de gente perdendo a vida, e a mulher ainda tá em dúvida se diz ou não #ForaBolsonaroGenocida? 'Silascar'", reclamou um internauta.

"Olhei a foto e me surpreendi:' Ivete se posicionando?' Quando corro pra legenda nada de diferente", alfinetou outro. “Veveta, dizer que não é sobre partido para mais de 32 milhões de pessoas é complicado. É óbvio que é sobre partido também e nós sabemos bem qual. Até quando vamos silenciar?”, pontuou uma seguidora.

Além dos internautas, famosos como Anitta e Felipe Neto rebateram a publicação da cantora. A funkeira disse: "500 mil mortes… é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação e do senso COLETIVO".

“Desculpa Ivete, sua música continua no meu coração, mas o quanto eu já te amei como ídola, infelizmente foi interrompido pelo seu ‘emcimadomurismo’. Anitta mandou o papo. É sobre política e partidos SIM", pontuou o youtuber.

Ivete mais uma vez em cima do muro, né? Mais de 500 mil mortes e se tem uma coisa que já deveríamos ter certeza a essa altura, é que é sobre partido SIM! — 🌻 Afrodite Gorda 💉🐊{ele/ela} (@WineInMyHeart) June 21, 2021

alguém precisa avisar a ivete que é sobre partido sim. não só de partido, mas de (des)governo também. se hoje 500 mil pessoas morreram por decorrência do corona vírus, foi porque lá atrás um certo governo recusou a compra de vacina. e não foi uma, ou duas vezes não, viu? pic.twitter.com/fkZD1SQ8Ee — dan (@danittxr) June 21, 2021

“não é sobre partidos” a ivete até pra lamentar os 500 mil mortos ela se isenta 💀 pic.twitter.com/KzSJCd8e7h — andré ariel (@andreariell) June 21, 2021

