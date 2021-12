Ivete e Daniela repudiam vídeo de brasileiros constrangendo mulher na Rússia

Artistas baianas como Ivete Sangalo e Daniela Mercury utilizaram os perfis no Instagram para repudiar um vídeo machista envolvendo brasileiros na Rússia. Na filmagem, homens começam a falar sobre as partes íntimas de uma mulher que aparenta não entender português. Entre os presentes no registro, aparece o advogado Diego Valença Jatobá, de Pernambuco.

A gravação viralizou nas redes sociais e muitas pessoas estão mostrando suas posições em relação ao caso. Ao ver a situação constrangedora em que a mulher é colocada, a cantora Ivete afirmou: "Lamentável que muitos de um mesmo grupo participam desse papelão machista. Falta de lisura, de educação, de hombridade. Sinto tanta vergonha por vocês garotos".

Daniela Mercury também opinou sobre o assunto: "É um abuso moral. Tirei o áudio por vergonha de vocês! Um desrespeito total à mulher que vocês colocaram nessa situação covarde de humilhação e a todas as mulheres. Machistas e misóginos. Parece que ainda vivem na idade média. É nojento, patético e asqueroso!".

Em nota, a OAB de Pernambuco afirmou que “repudia veementemente o conteúdo” do vídeo e que “a preconceituosa atitude é causa de vergonha para todos nós, brasileiros, e vai na contramão do atual contexto de luta contra a desigualdade de gênero, em que cada dia mais as instituições públicas e privadas estão em busca de soluções conjuntas para que nenhuma mulher sofra qualquer tipo de violência ou discriminação pelo fato de ser mulher”.

