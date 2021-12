Irmãos tentam salvar caçula e morrem eletrocutados

Os três irmãos que morreram eletrocutados em Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foram velados na madrugada desta sexta-feira, 7. Igor Medeiros, 4 anos, Vinicius, 6 anos, e Schaiani, 14 anos, receberam uma descarga elétrica em uma cerca de arame farpado na propriedade da família, na zona rural do município. O acidente aconteceu no final da tarde de quinta-feira, 6.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças brincavam com uma bola no quintal da casa. A suspeita é de que o caçula tenha ido buscar a bola e, quando tocou na cerca, ficou grudado. O irmão foi ajudar e também ficou preso, bem com a irmã posteriormente. Na casa estavam os avós, que ficaram em choque e chamaram os pais e o socorro.

As equipes dos bombeiros chegaram 50 minutos depois e tentaram reanimar os irmãos, mas eles já estava mortos. Uma perícia no local constatou que a cerca ficou energizada após o fio desencapado do poço artesiano ter caído sobre ela. As crianças teriam recebido uma descarga elétrica de 220 volts. O enterro será às 17h desta sexta-feira.

As crianças morreram ao encostar em uma cerca eletrificada (Foto: Reprodução | Facebook)

