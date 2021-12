Irmão do goleiro Bruno diz que sabe onde está corpo de Eliza

O detento Rodrigo Fernandes das Dores de Sousa, de 27 anos, irmão do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, disse, em depoimento à polícia do Piauí, que sabe informar onde está o corpo de Eliza Samudio, ex-namorada do atleta que está desaparecida desde junho de 2010.

Sousa está preso desde setembro de 2015, no Centro de Detenção Provisória de Altos, a 42 km ao norte de Teresina, após cumprimento de mandado de prisão preventiva, por crime de estupro. De acordo com a titular da Delegacia da Mulher da zona sudeste de Teresina, delegada Alexandra Santos, Sousa responde a quatro processos por violência sexual.

"Ele continua preso desde então, porque pedimos a prisão preventiva dele por todos os crimes. E o último mandado foi cumprido há cerca de duas semanas. Ele já estava preso. Mas responde por outros crimes, inclusive na Delegacia do Menor Vítima", informou a delegada. Em depoimento na Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí (Polinter), ao delegado Cadena Júnior, Sousa informou que saberia dizer onde foi enterrado o corpo de Eliza Samudio.

Cadena Júnior disse que o processo corre em segredo de Justiça, mas revelou que recebeu uma carta precatória da Justiça do Rio de Janeiro para que a Polinter faça diligencias em relação a esse caso. "Foram feitas algumas diligências elucidativas em relação ao processo do caso Eliza Samudio. Mas todas correm em segredo de Justiça e não podemos nos pronunciar sobre o caso. A Polinter é uma delegacia interestadual e cumprimos precatórias do País inteiro", informou o delegado Cadena Júnior.

No depoimento, o irmão de Bruno teria dito que os restos mortais de Eliza Samudio estariam em uma cidade do interior de Minas Gerais. Nada mais foi informado. O delegado geral da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Riedel Batista, disse que as informações estão sendo encaminhadas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde o caso ainda é investigado.

Há quatro anos, por informações de Jorge Rosa Sales, que é primo de Bruno, a polícia de Vespasiano (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, escavou o bairro de Santa Clara atrás dos restos mortais de Eliza. Já foram feitas buscas em pelo menos quatro pontos diferentes de Belo Horizonte, incluindo o sítio de Bruno, em Esmeraldas, onde ela teria sido vista pela última vez. O goleiro está preso. Ele foi condenado a 22 anos de prisão pela morte e ocultação do cadáver de Eliza.

Irmão de Bruno

Rodrigo Fernandes de Sousa está preso acusado de seis estupros em Teresina. No ano passado, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar, pelo estupro de uma menor na zona sudeste da capital. Na época, já existiam quatro inquéritos policiais contra ele, em que seis vitimas o apontaram como agressor. De acordo com a delegada Anamelka Cadena, Sousa foi reconhecido pelas vítimas, por meio de imagens de câmeras de segurança.

Em setembro de 2013, ele foi preso após denúncia de ter cometido estupro em Teresina. Em 2014, depois de passar oito meses preso e sete meses respondendo em liberdade, ele foi inocentado do crime por falta de provas.

