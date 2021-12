Irmão de Suzane von Richthofen é internado após ser retirado da Cracolândia

Andreas von Richthofen, de 29 anos, irmão de Suzane von Richthofen, foi internado nesta terça-feira, 30, no Hospital do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após ser abordado pulando um muro de um imóvel na região da Cracolândia, no centro.

Aparentemente em surto psicótico, ele foi levado ao hospital, onde acabou sendo internado. O paciente deve ser transferido ainda nesta terça-feira para um hospital psiquiátrico.

Richthofen havia sido abordado por equipes de Saúde da Prefeitura no dia anterior. A ele, foi oferecido cuidados e tratamento médico, mas o paciente recusou.

Ele estava frequentando a Cracolândia. O local era usado por ele como ponto de abastecimento, para compra de droga.

