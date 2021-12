Ipea vira piada na internet após erro em pesquisa

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) virou motivo de piada nas redes sociais após o erro no último levantamento divulgado no dia 26 de março. O órgão do governo federal admitiu, nesta sexta, 4, que errou ao afirmar que 65% da população concordava que "mulheres que usam roupas curtas merecem ser atacadas". Na verdade, o porcentual correto de pessoas que concordam com essa afirmativa é de 26%. A correção do dado gerou críticas e fez surgir uma série piadas. Tem até gráficos ironizando a falha do instituto de pesquisas.

