Internautas se mobilizam contra racismo após polêmica com William Waack

Internautas de todo o país se mobilizaram nas redes sociais após a polêmica envolvendo um comentário racista do apresentador do Jornal da Globo, William Waack. A mobilização aconteceu através da hastag #ÉCoisaDePreto.

Por meio da hashtag #ÉCoisaDePreto, os usuários do Instagram lembram de personalidades negras que tiveram grande importância na história mundial, a exemplo do escritor Machado de Assis e do casal Lázaro Ramos e Taís Araújo.

Segundo nota divulgada pela Rede Globo, o apresentador foi afastado de suas funções na emissora. A jornalista Renata Lo Prete vai substituí-lo temporariamente na bancada do telejornal.

Acompanhe alguns dos nomes citados na hastag #ÉCoisaDePreto:

#ÉCoisadePreto Maria Felipa, escrava que liderou a luta pela independência da Bahia. Com um grupo de 40 mulheres, venceu os soldados e ajudou vitória sobre os portugueses em Salvador, permitindo que tropas do Recôncavo chegassem à cidade em 2 de julho de 1823. pic.twitter.com/2Drg5A38U0 — Lídice da Mata (@lidicedamata) 9 de novembro de 2017

#ÉCoisaDePreto Fundar e ser o primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de Letras. Ser influência literária tanto no Brasil como no mundo. MACHADO DE ASSIS pic.twitter.com/jH805o1L8L — Ana Paula Renault (@anapaularenault) 9 de novembro de 2017

Viola Davis! Primeira mulher negra a ganhar um Oscar, um Emmy Award e um Prêmio Tony. #ÉCoisaDePreto pic.twitter.com/dpXYregzVB — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) 9 de novembro de 2017

#ÉcoisadePreto @ElzaSoares - Em 1999, ela foi nomeada pela BBC Londres, a melhor cantora brasileira do milênio. Foto: Maxwell Vilela / Mídia NINJA pic.twitter.com/GQpQHMzbov — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) 9 de novembro de 2017

