Internautas recepcionam papa nas redes sociais

A chegada do papa Francisco, primeiro pontífice latino-americano, ao Brasil, nesta segunda-feira, 22, suscita muita alegria entre os mais jovens seguidores do santíssimo nas redes sociais. A recepção se espalha pelos quatro cantos do país, através das hashtags de boas vindas ao papa.

Até os que não participarão da Jornada Mundial da Juventude 2013 vibram com a presença do pontífice. "Vontade de estar presente na JMJ não falta. Mas já que não teve como, vamos rezar de onde estivermos para nós Jovens e por todos aqueles que necessitam de oração. Bom Dia e que comece a Jornada Mundial da Juventude", diz Hiara Amaral, de Góias, no perfil do facebook.

Entre as palavras-chaves #bemvindo, #jmj, #rio2013 e #papafrancisco, os internautas comentam os primeiros momentos de Francisco I no Rio de Janeiro. "Meu Deus que emoção! As ruas do centro do Rio de Janeiro estão cheia de emoção para acolher nosso querido Francisco #‎BemVindo", relata Maria Rosália, de São Paulo, no facebook.

No twitter, o trending topics, lista em tempo real das frases mais publicadas na rede, o Rio apresenta 5ª posição com relação ao assunto e 6ª, em Salvador.

O sacerdote pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, às 15h43 desta segunda-feira, 22, recepcionado pela presidente Dilma Rousseff e voltará a Roma na manhã do dia 29 de julho, quando encerra a JMJ 2013, no Rio.

adblock ativo