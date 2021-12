Internautas reagem a declarações de Malafaia contra gays

Após participar do programa De Frente com Gabi na noite de domingo, 3, o pastor Silas Malafaia causou polêmica nas redes sociais. Entre os assuntos discutidos durante 45 minutos de entrevista, o líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo contestou informações da Revista Forbes - que o classificou como o terceiro pastor mais rico do Brasil, com um patrimônio pessoal de R$ 300 milhões -, mas as declarações mais comentadas pelos internautas foram as relativas à homossexualidade.

Questionado pela apresentadora do programa, a jornalista Marília Gabriela, Malafaia afirmou que "ninguém nasce gay. Homossexualismo (sic) é comportamento, já que 46% dos homossexuais foram violentados quando eram crianças ou adolescentes", acrescentando estatísticas e argumentos científicos que comprovariam as declarações sem, no entanto, citar a fonte destas pesquisas.

Uma das reações à polêmica entrevista partiu do deputado federal Jean Wyllys (Psol), que postou um comentário em seu perfil no Facebook. "Se esse vendilhão do templo homofóbico e semeador de ódio não tivesse horário na tevê aberta nem falasse à grande mídia, poderia ignorá-lo. Muita gente com preconceitos arraigados e presa a dogmas religiosos vira terra fértil para as mentiras e o ódio que o vendilhão semeia...".

Ainda em seu depoimento, Jean Wyllys conclamou os homens e mulheres "das ciências", produtores de conhecimentos, para que derrubem os preconceitos. "Não se calem ante a estupidez fundamentalista e o cinismo dos exploradores comercias da fé! Juntem-se a nós no enfrentamento dessa estupidez: ela ameaça a própria ciência!", desabafou o deputado.

Já o biólogo Eli Vieira, mestre em genética e doutorando na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, parece ter atendido ao apelo de Wyllys e enviou sua resposta ao deputado em forma de vídeo. Durante 15 minutos, o biólogo explica de forma científica diferentes partes da entrevista de Malafaia.

Sobre a declaração do pastor de que a homossexualidade seria resultado de um comportamento e não fruto da genética, Vieira garante que, "com base em uma literatura farta, existe uma contribuição dos genes para a manifestação da orientação sexual, e isto não é mais passível de ser negado".

Já em relação aos casos de gêmeos, que Malafaia utilizou como exemplo para afirmar que a genética não age na orientação sexual, Vieira explica que "há uma similaridade maior em gêmeos monozigóticos, que são geneticamente idênticos, do que dizigóticos". Isto significa que, quando um dos gêmeos é homossexual, é maior a probabilidade do irmão também ser.

Título rejeitado - Em setembro de 2012, Silas Malafaia receberia o título de cidadão de Salvador, concedido pela Câmara Municipal de Vereadores. Entretanto, por conta de sua posição contrária aos homossexuais, o título foi rejeitado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) e considerado um "atentado aos direitos humanos da comunidade LGBT". Na ocasião, o Grupo fez circular um abaixo-assinado nas redes sociais para a retirada do título.

