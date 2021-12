Internautas mostram foto de suspeito de assassinato de Marielle com Bolsonaro

Usuários do Twitter compartilham nas redes sociais uma foto postada por um perfil atribuído ao ex-PM Elcio de Vieira Queiroz, um dos presos nesta terça-feira, 12, pela polícia por supostamente ter participado do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), abraçado ao presidente Jair Bolsonaro.

Queiroz, de 46 anos, teria postado a imagem em que aparece lado a lado com o Bolsonaro no último dia 4 de outubro, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial. Dias antes, em 25 de setembro, o mesmo perfil postou uma gravação de um show de Paulo Ricardo com a legenda "Homenagem de Paulo Ricardo (RPM) ao Capitão Bolsonaro!"

Na foto que serve de mural ao perfil atribuído a Queiroz no Facebook está um texto que critica a atuação de "especialistas em segurança pública". "Devemos desmascarar a impropriedade desses comentaristas autodeclarados" especialistas em segurança pública", sempre à espreita de escândalos e crises, como urubus a procura de coisa pútrida", diz um trecho do comentário inscrito na foto.

