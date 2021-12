Internautas deixam mensagens sobre tragédia em rede social

Usuários do Facebook, site de relacionamentos na internet, estão acessando a página da Boate Kiss, de Santa Maria (RS), na rede social, para deixar mensagens de solidariedade aos parentes das vítimas do incêndio que deixou centenas de mortos na casa noturna na madrugada deste domingo, 27. Até as 11h20 desta manhã, mais de 30 mensagens de diversas partes do Brasil tinham sido deixadas na página.

Uma usuária da rede social diz que a tragédia é "muito triste" para as famílias. "Que tragédia horrível!! Meus sinceros sentimentos... Tô triste pelos jovens que se foram, e pelas famílias que estão em desespero nesse momento", diz a mensagem publicada na página da boate. "Triste muito triste, sem conhecer ninguém dessa tragédia ficamos pensando nas famílias que veem seus filhos e filhas indo se divertir", diz outro internauta.

