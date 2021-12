Instituição devolve investimento caso aluno não passe em prova de residência

Uma empresa de educação para médicos está informando que devolverá 100% do investimento dos estudantes que não conseguirem passar na prova de residência. Para isso, somente os alunos que ingressarem no curso intensivo da Medcel até setembro deste ano terão essa possibilidade.

O curso da instituição tem 85 horas de vídeo aulas e para participar da campanha o estudante matriculado deve cumprir quatro requisitos, considerados fundamentais para se tornarem legítimos no processo. O aluno deve assistir no mínimo, 80% das videoaulas e realizar a mesma quantidade de simulados. Além disso é necessário ter um aproveitamento médio de no mínimo 70% dos simulados e comprovar a inscrição e realização de provas para Concursos de Residência Médica em ao menos três instituições.

