INSS deve reabrir agências após MP liberar R$ 87 milhões

Uma Medida Provisória 1.007/2020, vai destinar R$ 98,2 milhões ao Ministério da Economia. R$ 87,4 milhões vão para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e R$ 10,8 milhões para a Receita Federal.

Em nota, o governo afirmou que o crédito vai ser usado na compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) assim como para demais itens de segurança para uso dos servidores em atendimento presencial no INSS e na Receita. Os recursos também vão poder ser usados na instalação de proteções de acrílico, bem como para a compra de materiais de desinfecção e limpeza. A meta do governo é reabrir 1.561 agências do INSS. O crédito extraordinário provém do cancelamento de outras dotações.

As Mesas do Senado e da Câmara assinaram em abril um ato conjunto que muda o ritual de análise das medidas provisórias. A mudança principal é que os textos vão poder ser votados direto pelos plenários do Senado e da Câmara, sem que se precise passar por comissão mista, como a Constituição prevê. O entendimento tem carta branca do Supremo Tribunal Federal (STF) e foi solicitado para todo o período de calamidade pública em função da atual pandemia.

