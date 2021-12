Inspeção fica mais rigorosa nos aeroportos do país

Novas regras de inspeção de segurança nas áreas restritas dos aeroportos do país começam a vigorar nesta quarta-feira, 14, segundo resolução nº. 278/2013 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A mudança atende aos novos requisitos internacionais de segurança da aviação civil.

Agora, também devem passar por inspeção de segurança todos os servidores públicos credenciados a atuar no aeroporto quando em serviço, inclusive os com porte de arma por prerrogativa do cargo. A medida vale para servidores da Anac, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Secretaria de Defesa Agropecuária (Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional), Secretaria da Receita Federal, Polícia Federal e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

Ficam de fora apenas os policiais federais responsáveis pelos procedimentos de inspeção e segurança de um determinado aeroporto ou outros policiais designados a atuar na ausência deles.

O objetivo é aumentar os níveis de segurança nos aeroportos brasileiros, explica o diretor-presidente da Anac, Marcelo Guaranys. "Garantir a segurança na aviação civil é a atribuição prioritária da Agência, por isso atuamos, de forma constante, para aprimorar as regras do setor em consonância com o padrão internacional", afirmou.

adblock ativo