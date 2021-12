Inspeção apontou problemas de segurança contra incêndio no prédio que desabou

O Corpo de Bombeiros disse ter feito uma vistoria no prédio antes do desabamento durante incêndio na madrugada desta terça-feira, 1º, no centro de São Paulo. Na oportunidade, em 2015, a inspeção apontou problemas nas condições de segurança contra incêndios.

"Checamos e havia obstrução nas rotas de fuga por lixo e materiais inflamáveis, além de problemas nas instalações de botijões de gás. Além disso, em caso de incêndio, o fogo se propagaria muito rápido porque o poço do elevador funcionava como um motivador, espalhando ar quente rapidamente, tanto que em uma hora o prédio colapsou", disse o capitão da corporação, Marcos Palumbo.

Palumbo disse ainda que o resultado da inspeção realizada pelo Corpo de Bombeiros foi compartilhado com os órgãos responsáveis, mas que não é atribuição da corporação realizar interdição.

O Corpo de Bombeiros classifica como grave o dano na estrutura da igreja vizinha ao prédio que desabou. Segundo o capitão, haverá necessidade de instalação de estruturas de contenção. "Também pode ruir", disse Palumbo.

