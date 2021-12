Inscrições para o ProUni começam nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira, 9, as inscrições para candidatos do Programa Universidade para Todos (Prouni), que dá bolsas parciais e integrais de graduação em faculdades privadas. O prazo vai até o dia 11 de junho. A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet. Os candidatos têm acesso online à relação de vagas, por curso e instituição.

Podem concorrer às bolsas do Prouni estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede particular como bolsista integral. Para concorrer às bolsas integrais do programa, o candidato deve comprovar renda bruta familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as parciais, no valor de 50% da mensalidade, a renda bruta familiar deve ser até três salários mínimos por pessoa. No segundo semestre deste ano, são 115 mil bolsas.

O candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Além disso, não pode ter tirado nota zero na redação. Outra condição é que ainda não tenha diploma de curso superior. Devem ser informados o número de inscrição e a senha usados no Enem, além do CPF.

O programa terá duas convocações. O resultado da primeira será divulgado em 15 de junho, no site. Já a segunda chamada será em 4 de julho. Professores do quadro permanente da rede pública de ensino, que concorrerem a cursos de licenciatura, podem participar do Prouni sem comprovar renda.

