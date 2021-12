Inscrições para desafio de capacitação na área de TI seguem até quarta

Os estudantes e profissionais na área de TI interessados em obter novas habilidades técnicas podem participar do Desafio Edu For Change, uma iniciativa da rede de escolas de informática Microcamp em parceria com a Microsoft. O desafio, com inscrições que seguem até 31 de março, possibilita o acesso aos cursos online sobre os temas Microsoft Azure (42 horas em 67 aulas) e O365 (42 horas em 84 aulas) que serão oferecidos pela Microsoft, através do programa Edu For Change.

Após o curso, os participantes vão realizar um simulado na plataforma MCON da Microcamp. Os primeiros 90 inscritos que atingirem a pontuação GOLD da Microsoft mais 70% de aprovação no simulado da Microcamp, receberão um voucher para agendar uma prova oficial de certificação Microsoft gratuita. Os vouchers serão disponibilizados aos ganhadores no final do desafio, após contabilização e validação dos resultados.

Todos os participantes que concluírem os cursos receberão um certificado de participação assinado pela Microsoft mais selo de conclusão.

O programa Edu for Change foi criado com o objetivo de oferecer oportunidades de capacitação e empregabilidade, especialmente, para estudantes de ensino superior e técnico pertencentes a grupos minoritários e e/ou em situação de vulnerabilidade social, por meio de parceiros de negócio da companhia. Além disso, a iniciativa visa também atender à demanda do mercado por profissionais de tecnologia, conectando-os ao mercado de trabalho.

