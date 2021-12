INPI registra 19% de aumento em registro de marcas em 2020

Dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), divulgados em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), revelaram que em 2020, as micro e pequenas empresas foram as principais responsáveis pelo aumento de 19% no número total de pedidos para registro de marcas.

Comparando com o ano passado, o INPI registrou crescimento de 28% nos pedidos de abertura para novas marcas,o que indica um aumento de 21 mil solicitações de registros, e um movimento de reação do mercado, mesmo durante a pandemia.

A advogada especializada em Direito Empresarial e Propriedade Intelectual, Gabriela Fragoso, comentou esse novo cenário em entrevista nesta sexta-feira, 25, ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM. Confira:

