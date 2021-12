Infraero e teles vão implantar banda larga em aeroportos

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse nesta quarta-feira, 24, que a Infraero acaba de concluir um acordo comercial com as operadoras de telecomunicações para a instalação de mais antenas de telefonia e banda larga móvel nos aeroportos das cidades que sediarão a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

"Acabo de ser informado que a Infraero chegou a um acordo com as operadoras para cobertura indoor nos aeroportos. Havia briga comercial sobre a cobrança do uso do espaço para a instalação das antenas, mas isso foi resolvido", disse o ministro durante audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) da Câmara dos Deputados.

Um problema semelhante ocorreu em relação à instalação das antenas nos estádios construídos ou reformados para a competição da Fifa. Os acordos comerciais entre as operadoras e os administradores dos campos de futebol só foram fechados nos últimos meses.

