Influenciadora digital Nara Almeida morre aos 24 anos de câncer

Nara Almeida, influenciadora digital, morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 24 anos, em São Paulo. Ela ficou conhecida ao compartilhar sua batalha contra o câncer de estômago nas redes sociais.

Ela descobriu a doença em agosto de 2017, mas o câncer resistiu ao tratamento e acabou se espalhando por outros órgãos. Seu estado de saúde se agravou na semana passada.

A influenciadora compartilhava sua luta contra a doença em seu Instagram, que chegou a ter 3,7 milhões de seguidores, incluindo alguns famosos como Tatá Werneck, Adriane Galisteu e o jogador Alexandre Pato, que soube da situação da jovem e ajudou a custear o tratamento. Ele lamentou a morte de Nara: "você é um anjo, guerreira".

A última postagem de Nara foi no dia 4 de maio. A ausência dela nas redes sociais preocupou os seguidores. Eles questionaram o porquê do sumiço dela, já que mesmo nos momentos mais difíceis, Nara sempre se mostrou presente.

O namorado de Nara, Pedro Rocha, desabafou com um post emocionado: "Sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver pra sempre dentro de mim, será sempre minha inspiração, me fazendo enxergar o mundo de uma maneira melhor.Tenho certeza que ela vai continuar transmitindo sua força pra muita gente, porque esse era o objetivo dela.Descanse em paz meu amor".

