Inflação acelera 0,64% em setembro e é a maior para o mês em 17 anos

A inflação oficial no Brasil subiu para 0,64% em setembro - maior resultado para o mês desde 2013, apontam os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados na sexta-feira, 9, pelo IBGE. A disparada dos preços dos alimentos e do combustível foram fatores consideráveis. No mês de agosto a taxa fechou em 0,24%.

Também esboçam reação alguns itens ligados ao turismo, como passagens aéreas, locação de veículos e pacotes turísticos.

No ano, a inflação acumula alta de 1,34% e, em 12 meses, de 3,14%. Logo, segue abaixo do centro da meta do governo para 2020, que é de 4%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos (ou seja, podendo variar entre 2,5% e 5,5%). Esses dados do IBGE se referem às famílias com rendimento de um até 40 salários mínimos.

Os alimento e bebidas subiram 2,28% em setembro e teve maior impacto (0,46 ponto percentual) sobre o IPCA.

Além disso, outros seis grupos tiveram alta em setembro. Nos quais foram: Artigos de residência (1%), os transportes (0,7%) e habitação (0,37%). Itens de vestuários apresentaram alta de 0,37%. s, os combustíveis continuam em alta, a gasolina (1,95%) e passagens aéreas (6,39%).

De acordo com a pesquisa, os combustíveis continuam em alta, principalmente, a gasolina cujos preços aumentaram em todas as áreas pesquisadas, exceto Salvador.

adblock ativo