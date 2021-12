Indústria do cimento quer usar óleo recolhido no Litoral do NE

A indústria do cimento está disposta a usar todo o óleo recolhido no litoral do Nordeste como combustível para fornos. É o que garantiu nesta terça-feira, 22, a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), representante de dez grupos responsáveis por 80% da produção do concreto do Brasil.

Por meio de nota, a ABCP informou que está em contato com Marinha, Ibama e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o recebimento do material, que seria tratado e utilizado em empresas do setor no Nordeste. "Se viabilizado o uso, este material será totalmente destruído, evitando assim novos impactos ambientais causados por um eventual descarte incorreto”.

A entidade acrescentou que uso do resíduo sólido contaminado com óleo na produção do cimento para geração de energia térmica para os fornos se dará por uma técnica conhecida como coprocessamento. Conforme balanço divulgado pelo governo brasileiro, na segunda, 21, a operação de limpeza das praias já coletou mais de 600 toneladas do produto no litoral nordestino.

