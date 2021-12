Indígenas são alvos de ataque da polícia durante protesto em Brasília

Ao menos dois indígenas foram feridos em ataque a bombas por parte da polícia durante protesto em Brasília, no Distrito Federal, na tarde desta terça-feira, 22.

Um agente da PM alega que um colega foi ferido por um disparo de arco e flecha. Segundo informações do UOL, a assessoria do órgão no estado ainda apura as informações para emitir um comunicado.

De acordo com organizadores do ato, a confusão teve início quando os indígenas caminharam em direção a um dos anexos da Câmara, mas foram alvos da repressão dos PM's, que reagiram com bombas de gás e tiros com balas de borracha.

Cerca de 700 indígenas se unem em ato contra o Projeto de Lei 490/2007, que prevê mudanças no Estatudo do Índio e estabelece que as terras indígenas sejam demarcadas diretamente pelo Congresso, sem a anuência de órgãos como a Funai (Fundação Nacional do Índio) e também do Executivo.

O veículo Mídia Ninja compartilhou fotos e vídeos do ataque sofrido pelos indígenas. Em uma gravação é possível ver as bombas de gás enquanto os manifestantes correm e tentam se afastar da fumaça.

O grupo está há semanas em Brasília para tentar impedir a votação do PL, que tem como relator o deputado federal baiano Arthur Maia (DEM).

DENUNCIEM! Povos indígenas estão sendo fortemente atacados pela polícia em Brasília por protestarem contra a votação do PL490. #PL490Nao pic.twitter.com/bb7AnQXIfc — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) June 22, 2021

