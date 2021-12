Um casal foi indiciado nesta terça-feira por lesão corporal dolosa e violência doméstica. Um vídeo, divulgado após uma denúncia anônima, mostrou o pai, de 29 anos, agredindo a filha de 9. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante no bairro Mário Covas, em Campo Grande, no MS. A madrasta da menina, que não foi detida, também deverá responder por maus-tratos.



Na última sexta-feira, um vídeo foi deixado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA). Nele, aparecia um homem batendo em uma criança com um chinelo, segundo informou a delegada titular da DEPCA, Regina Márcia Rodrigues de Brito Mota.



Agentes foram enviados ao local denunciado. Vizinhos e conhecidos foram ouvidos e confirmaram as agressões aos agentes policiais que acabaram detendo o pai da menina agredida. "Como os vizinhos contaram que a agressão teria acontecido há poucas horas, a prisão foi feita em flagrante", informou Regina Márcia Rodrigues. Em depoimento a menina teria dito que mais cedo, no mesmo dia, a madrasta também a teria agredido.



Em depoimento, o pai disse estar nervoso com a filha por ela ter estragado a pintura da geladeira da casa onde moravam. E que as agressões seriam a maneira de ele educar a criança, contou a delegada. A menina morava com os pais até a separação do casal, quando, então, ficou por dois anos sob os cuidados da avó paterna. Após esse período, foi morar com o pai, que, a essa altura, já estava com outra mulher. Após a prisão do pai, a menina foi encaminhada para a casa da avó paterna.







Agência Estado Indiciado pai que foi filmado agredindo filha em MS

