Incêndio em tanques de combustíveis em Santos se espalha

O incêndio que atinge tanques de combustível da Ultracargo, do Grupo Ultra, em Santos desde a véspera, se espalhou para um quinto tanque nesta sexta-feira, 3, informou a companhia.

Até a véspera, quatro tanques no terminal da empresa em Santos, com gasolina ou etanol, haviam sido afetados. O fogo no bairro de Alemoa, nas proximidas do maior porto do país, não deixou nenhuma vítimas fatais ou feridos.

"Os trabalhos para o isolamento da área e contenção do fogo prosseguem sem interrupção", disse a Ultracargo em comunicado. Segundo a empresa, é necessário aguardar que todo o combustível seja consumido pelo fogo.

A estrutura dos tanques foi severamente afetada, o que torna mais complexa a operação de contenção do incêndio.

Na quinta-feira, cinco navios que estavam próximos ao incêndio precisaram ser deslocados por medida de segurança, segundo a autoridade portuária (Codesp).

adblock ativo