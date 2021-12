Incêndio em academia atinge prédio de 25 andares em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio de 25 andares no cruzamento da Avenida Ipiranga e a Rua do Boticário, na região central de São Paulo. O fogo começou à 1h, em uma academia de ginástica que fica no térreo do edifício. Cerca de 50 viaturas foram enviadas pelos bombeiros. Apesar de já ter sido controlado, ainda havia focos de incêndio por volta das 6h40 da manhã desta sexta-feira, 8.

O prédio tem 146 apartamentos. Parte da estrutura foi abalada. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Jair Paca de Lima, o edifício é ocupado por estrangeiros, entre eles chineses e bolivianos, o que dificultou o trabalho de resgate.

Moradores de outros edifícios inalaram fumaça. Vinte pessoas foram conduzidas para hospitais, e mais de cinquenta atendidas por equipes médicas. Uma pessoa teve queimaduras de segundo grau.

Uma vistoria deve ser realizada após o rescaldo para apurar a origem do fogo. A Avenida Ipiranga está bloqueada no sentido bairro próximo ao Largo do Paissandu e no sentido centro junto a Rua dos Timbiras. Trinta linhas de ônibus que passam pela região tiveram itinerário alterado devido à interdição.

Trânsito

Até 7h20 a Avenida Ipiranga permanecia interditada até o Largo do Paissandu. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de SP (CET), o motorista podia desviar pela Rua Timbiras. Como reflexo, o trânsito começava a complicar na Avenida Senador Queiroz, entre as ruas da Cantareira e Cásper Líbero, nesta manhã.

Bombeiros tiveram que usar escada magirus para salvar moradores (Foto: Reprodução | GloboNews)

