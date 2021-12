Incêndio destrói cenário de novela da TV Globo

Um incêndio atingiu o cenário do garimpo da novela "O Outro Lado do Paraíso", na madrugada desta quinta-feira, 15, por volta das 5h30. Duas horas depois, as chamas só foram controladas pelos bombeiros.

O fogo devastou uma área de aproximadamente 100 metros quadrados do estúdio, que fica no bairro Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não há registro de feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

