Incêndio de grandes proporções atinge comércio na região da 25 de Março

Um incêndio de grandes proporções atinge um prédio comercial na manhã desta quarta-feira, 12, na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo consume o prédio da loja de tecidos A Gaivota, que fica na esquina das ruas Jorge Azem e Cavalheiro Basílio Jafet.

Equipes com mais de 80 bombeiros e 20 viaturas estão no local para conter o incêndio. Eles tentam evitar que o fogo atinja outros prédios. Não há informação sobre vítimas.

De acordo com relatos de comerciantes que trabalham na região, as chamas começaram por volta das 8h10. Funcionário de uma loja em frente ao prédio, o gerente Rafael dos Santos, 27 anos, falou sobre o incêndio: "Quando chegamos, às 9 horas, já estava pegando fogo. Só estamos com três funcionários na loja para, qualquer coisa, baixar as portas e ir embora".

A Compania de Engenharia de Tráfego (CET) interditou as ruas Jorge Azem e Cavalheiro Basílio Jafet, que é uma região de grande movimentação neste período em razão das festas de final de ano. Pelo menos duas quadras ao redor da ocorrência foram interditadas por bombeiros e policiais.

