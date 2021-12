Incêndio atinge shopping no Distrito Federal

Um incêndio atinge na manhã desta segunda-feira, 12, o Top Mall, shopping localizado na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal a cerca de 25 quilômetros da área central de Brasília. Não há feridos. O Corpo de Bombeiros está no local desde o início da manhã e ainda tenta apagar o incêndio, que pode ter começado em uma agência bancária que funciona no shopping. O trânsito na região está sendo desviado porque os bombeiros interditaram parte da avenida.

