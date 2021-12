Incêndio atinge prédio do TJCE, em Fortaleza

Um incêndio atingiu a sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) nesta segunda-feira, 6. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 4h no almoxarifado do prédio, que fica no Bairro Cambeba, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Equipes dos bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local. Pelo menos 60 agentes trabalham para controlar as chamas e evitar que se alastrem por outras áreas do Centro Administrativo.

A fumaça pôde ser vista em vários pontos da cidade. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

