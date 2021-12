Incêndio atinge Museu da Língua Portuguesa em SP

Um incêndio de grandes proporções atinge na tarde desta segunda-feira, 21, o Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, região central da cidade de São Paulo. Às 16h, o Corpo de Bombeiros tinha 17 viaturas combatendo o fogo no local.

As linhas 7 e 11 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) tiveram a circulação interrompida entre as estações Luz e Brás, devido ao fogo.

A assessoria do Museu da Língua Portuguesa disse que ainda não sabe as causas do incêndio ou se o acervo da instituição foi atingido. Como o museu fica fechado às segundas-feiras, não havia visitantes no local.

O museu está localizado em uma parte do edifício da Estação da Luz. Um dos cartões-postais da cidade, o prédio foi inaugurado em 1867. Atualmente, a estação atende a duas linhas da CPTM e duas do Metrô - a Linha 1 Azul e Linha 4 Amarela.

Confira vídeos do incêndio:

