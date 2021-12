Incêndio atinge hospital em São Gonçalo e deixa um morto e três feridos

Um incêndio atingiu nesta quinta-feira, 24, o Hospital e Clínicas São Gonçalo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo os bombeiros, incêndio atingiu a CTI do prédio, que fica no quinto andar, e deixou um morto e três feridos.

As vítimas foram levadas para outras CTIs do próprio hospital. Por volta das 14h55, ainda segundo os bombeiros, o fogo estava controlado. Imagens de redes sociais mostram pacientes sendo retirados às pressas. Testemunhas falaram que o incêndio foi precedido por uma explosão.

Um levantamento feito pela TV Globo mostra que, em dez anos, pelo menos dez hospitais pegaram fogo no Rio de Janeiro.

Dois casos recentes causaram mortes. Em 2019, 25 pessoas morreram após o incêndio no Hospital Badim, na Tijuca, na Zona Norte da capital – 13 morreram de causas ligadas diretamente ao incêndio. Este ano, em outubro, três pessoas morreram após incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte.

