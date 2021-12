Incêndio atinge galpão na Mooca, zona leste de SP

Um incêndio atingiu uma loja de pneus no número 573 da Rua Madre de Deus, na Mooca, bairro da zona leste da de São Paulo, no início da manhã desta terça-feira, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h30. 18 viaturas da corporação foram enviadas ao local, que fica próximo à Avenida Paes de Barros. As chamas foram controladas por volta das 8h e não há o registro de vítimas.

O fogo e a fumaça são intensos por causa da borracha queimada e a Rua Madre de Deus está interditada nos dois sentidos desde às 6h, sem previsão para liberação. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o desvio é feito pela Avenida Paes de Barros, no cruzamento com a Rua Visconde de Inhomerim.

Os bombeiros enfrentaram outros três incêndios na Grande São Paulo durante a madrugada desta terça-feira, 21. Em Osasco, um homem morreu carbonizado em um barraco que pegou fogo, em uma favela localizada no bairro Rochdale, na Rua Raimundo Borges de Lima. O fogo teve início por volta de 0h30 e foi controlado pelos bombeiros às 1h54.

Mais cedo, à 0h43, os bombeiros enfrentaram um incêndio em uma empresa fechada na Rua Monte Mandira, em São Mateus, na zona leste da capital paulista. Em Moema, bairro da zona sul, um apartamento pegou fogo na Alameda Arapanes às 3h, mas ninguém ficou ferido e em uma hora as chamas foram controladas pela corporação. Não houve vítimas nos dois casos.

