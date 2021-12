IML libera corpos após intervenção do ator Thiago Lacerda

A chegada do ator Thiago Lacerda ao IML, nesta última terça-feira, 7, no centro do Rio, colocou um ponto final no drama de seis famílias que aguardavam a liberação dos corpos de seus parentes. Os servidores realizaram uma paralisação no serviço de necrópsia.

Em nota, a Polícia Civil informou que não liberaria os corpos naquela tarde, porque os 35 funcionários terceirizados do serviço de limpeza foram demitidos. Eles estavam sem receber há três meses e receberam o aviso prévio no último dia 18.

Ao receber a notícia de que o corpo do tio não seria liberado, Thiago Lacerda ficou espantado e fez algumas ligações, na tentativa de conseguir a liberação do corpo para o sepultamento.

"É uma constatação da completa ausência do estado. É muito triste a situação do IML e as condições de trabalho dessas pessoas. É lamentável a forma como o povo é tratado, como nós, brasileiros, somos judiados pela ausência do estado. Um sinal da falência do estado do Rio e eu sinto vergonha como cidadão, como pessoa pública e como pai de família. Faço um apelo aos órgãos responsáveis para reconhecer o estado de emergência absoluta a que chegou o IML. Apesar do estado de calamidade, percebi que há um esforço das pessoas aqui de atenderem ao povo", disse o ator ao jornal "Extra".

No final da tarde, Thiago e os parentes foram chamados para subir à sala de direção. Segundo Thiago, o diretor do instituto fez uma explanação sobre os problemas da instituição e, a pedido do ator, garantiu que os demais corpos também seriam liberados.

Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informou "que tem enviado esforços junto à Secretaria de Estado de Segurança e ao Governo do Estado para o pagamento das empresas responsáveis pela realização da limpeza no Instituto Médico Legal".

O Departamento Geral de Polícia Técnico Científica disse que os peritos legistas alegam condições insalubres para a realização das necropsias no IML, e, por isso, até que seja regularizado o serviço de limpeza neste órgão, as necropsias serão realizadas nas unidades de Campo Grande, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

