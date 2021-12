Um idoso não viu o trem se aproximar enquanto atravessava uma passagem de nível de ferrovia e por muito pouco não foi atropelado no Rio de Janeiro. A cena foi filmada por duas câmeras de monitoramento de uma loja perto do local, na segunda-feira, 9. O vídeo mostra o momento em que o trem passa de raspão nas costas do homem.

Confira:

Da Redação Idoso não vê trem e quase é atropelado; confira o vídeo

adblock ativo