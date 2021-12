Idosa que sumiu durante romaria reaparece depois de 5 dias

A idosa piauiense Maria José Pereira de Castro, 82 anos, que estava desaparecida há cinco dias desde quando se perdeu do grupo de romaria que visitava a Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, voltou para casa às 22h deste domingo, 30.

De acordo com informações da delegada titular do Departamento de Proteção à Pessoa (DPP), Heloísa Simões, Maria José está com a família e passa bem. "Ela (Maria) veio em uma excursão religiosa e se perdeu quando estava na igreja do Sr. do Bonfim", afirmou a delegada. "Mesmo assim, Maria seguiu o roteiro da excursão e foi para o Mercado Modelo de táxi e, chegando lá, não achou as outras pessoas que estavam na peregrinação", disse Heloísa.

Ainda segundo a delegada, a organizadora da excursão, Lucionea Sales de Araújo, acionou a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e a 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) para ajudar nas buscas da idosa. Uma funcionária da Deltur lembrava do rosto de Maria José, que havia pedido ajuda para ela quando estava perdida no Mercado Modelo. Maria José, no entanto, seguiu o roteiro da romaria na esperança de encontrar o grupo, pegou um ônibus na rodoviária de Salvador na terça-feira, 25, até a Basílica de Aparecida do Norte, em São Paulo, que seria o próximo local visitado pela excursão.

"A família ficou muito preocupada e bloqueou os cartões de créditos que estavam com a idosa, mas orientei que os cartões fossem desbloqueados para que pudéssemos ver as transações feitas", disse a delagada. "A polícia baiana trabalhou nas buscas de Maria José em conjunto com a polícia piauiense, que ajudou também a divulgar o caso na mídia", ressatlou Heloísa.

A idosa passou cinco dias em Aparecida do Norte e, como não encontrou o grupo da excursão, resolveu voltar pra casa, no Piauí. "Dona Maria lembrou de todo o roteiro da romaria, mas disse que esqueceu os números dos telefones dos familiares", contou a delegada Heloísa Simões.

