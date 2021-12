Idosa perde R$ 200 mil em golpe em namoro virtual

Uma aposentada de 69 anos perdeu R$ 200 mil em um golpe envolvendo um "namorado inglês". A mulher, que mora em Mogi das Cruzes, procurou a polícia após desconfiar do fato.

Ela disse que conheceu Ray Roberto pela internet e começou a se relacionar com ele no dia 20 de julho de 2016. Durante o namoro, o homem teria pedido dinheiro apra pagar os estudos dos filhos na África do Sul.

A idosa fez o pagamento usando os sites Moneygram e Ego Brown, do Quênia, que facilitam transferências internacionais. Mas a aposentada desconfiou do golpe e busco a polícia.

O caso é investigado.

adblock ativo