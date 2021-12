Identificar diferenças melhora a pedagogia

Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) identificou que professores da rede pública têm dificuldade em perceber as diferenças dos alunos em sala de aula.



Apenas 16% dos docentes entrevistados conseguem aplicar estratégias de ensino voltadas para as características individuais das crianças e adolescentes.



A bióloga e educadora Miriam Guimarães, autora do estudo, atribui essa dificuldade ao processo de formação dos professores.



"Os professores aprendem um modelo de ensino padrão, e esse é o modelo repassado para os alunos. Os próprios professores não vivem experiências individualizadas em seus cursos preparatórios para que possam absorver e transmitir", diz Miriam.



Das três escolas envolvidas na pesquisa, 60% das professoras identificam as diferenças dos alunos apenas quanto ao nível de aprendizado entre eles; 24% caracterizaram a heterogeneidade da sala a partir das deficiências dos alunos, como transtornos de atenção e hiperatividade.



Apesar de a pesquisa ter recorte para a educação pública de base, Miriam Guimarães afirma que esse é um quadro que se repete nas escolas particulares.



"É um panorama geral. Crianças que não acompanham o trabalho do professor sentem-se desestimuladas e incapazes, criando bloqueios para o aprendizado. Para que isso não aconteça, é preciso rever o modelo", afirma a autora.



Métodos



Os 16% de docentes que conseguem utilizar métodos diferenciados dentre os alunos afirmam que atividades em dupla, trabalhos individuais, e oficinas mais lúdicas são as principais opções para lidar com a heterogeneidade em sala de aula.



Miriam Guimarães acredita que é preciso investir na individualização do ensino, na percepção das limitações de cada aluno, e buscar as formas de aprendizado com as quais ele mais se identifica.



"As técnicas variam de acordo com o diagnóstico da turma. Para isso é importante que o professor converse com a classe, conheça os alunos e suas histórias", diz Miriam.



Carga horária



A professora Marinalva Nunes, coordenadora da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), concorda que seja importante valorizar a didática utilizada na educação, mas aponta algumas variáveis que inviabilizam a prática sugerida na pesquisa.



"Muitos professores trabalham fora das suas áreas de atuação, ou ensinam várias disciplinas em turmas de 30 alunos ou mais. Não há condições de se fazer um diagnóstico da classe e uma individualização do ensino", afirma Nunes.



A sobrecarga de horas/aula causada pelo mau planejamento de oferta e demanda das instituições é o que mais dificulta a análise pelos professores do perfil de cada criança.



"Um professor que precisa cumprir 40 horas/aula não tem condições de lidar com esse método", diz Marinalva Nunes.



Para a coordenadora da Fetrab, a implantação da técnica defendida pela pesquisa requisitaria que as escolas investissem em cargos auxiliares para dar suporte aos professores.

