Ibope: 39% de alemães e belgas aprovaram cerveja brasileira

Alemães e belgas que vieram ao Brasil durante a Copa do Mundo revelaram em pesquisa do Ibope que uma das coisas que mais gostaram no Brasil foi a cerveja brasileira.

De acordo com a apuração encomendada pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), realizada nas principais cidades-sede do Mundial, 39% responderam que gostaram da bebida.

As partidas de futebol e a hospitalidade brasileira também aparecem, com 62% e 57% dos votos, respectivamente. Em quarto e quinto lugar, vieram as mulheres brasileiras e as festas, com 35% e 25%, respectivamente.

Veja os principais resultados da pesquisa:

62% responderam que estão gostando mais das partidas de futebol da Copa

57% responderam que estão gostando mais da hospitalidade do povo brasileiro

39% responderam que estão gostando mais da cerveja brasileira

35% responderam que estão gostando mais das mulheres brasileiras

25% responderam que estão gostando mais das festas

