IBGE lança mapa político atualizado do território brasileiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 3, o novo Mapa Político do Brasil, com a representação cartográfica de todo o país, tendo o ano de 2010 como referência. O mapa é usado para a geração de outros mapas em escalas menores e no atendimento a projetos geocientíficos.



A carta - que traz atualizações no sistema viário e ferroviário do país, bem como as principais obras e edificações - pode ser baixado gratuitamente no site, pelo endereço ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_tematicos/mapas_murais/brasil_2010.pdf. <ARQUIVO ID=1373056/>



O instituto elabora o mapa desde 1940, e a edição que estava vigente antes deste lançamento era a de 2004, com base em dados de 2000. Apesar de ter como referência o ano de 2010, a carta divulgada hoje incorporou obras concluídas posteriormente, segundo o IBGE.



A representação cartográfica retrata as cinco regiões do país, os 26 estados e o Distrito Federal, além das principais localidades. Também é possível identificar aeroportos, diferenciados em nacionais e internacionais, rodovias com pavimentação concluída, em andamento e não pavimentadas, gasodutos, ferrovias, usinas elétricas e áreas sujeitas a inundação.



A escala do mapa é 1:5.000.000, em que cada centímetro na ilustração equivale a 50 quilômetros do território nacional. Na legenda, dados demográficos e geográficos das unidades da Federação também estão disponíveis.

