IBGE: 1/5 dos brasileiros admite não usar cinto de segurança sempre

Tornado obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro já há 18 anos, o uso de cinto de segurança ainda encontra a resistência de um quinto dos brasileiros. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, do IBGE, divulgada nesta terça-feira, 2, 20,6% da população declarou não usar cinto de segurança sempre que anda de carro ou de van nos bancos da frente.

No gráfico do IBGE, o uso do cinto tem porcentuais maiores conforme cresce o nível de instrução. Também há diferenças regionais: no Nordeste, 66% dos entrevistados disseram utilizar; no Sudeste, 86,5%.

O hábito para quem viaja no banco de trás ainda não se consolidou. Apenas metade da população utiliza a proteção. E nas áreas rurais o índice registrado é de apenas 44,8%. Entre os brasileiros que dirigem moto, 16,6% admitiram dispensar capacete.

adblock ativo