Ibama multa Volkswagen em R$ 50 milhões por fraude em motor

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) multou a filial brasileira da Volkswagen em R$ 50 milhões por manipulação de emissões de poluentes de motores a diesel.

De acordo com o Ibama, a empresa foi notificada e deverá apresentar um plano de correção dos carros alterados e comercializados, de modo a atender os parâmetros de emissão exigidos pelas normas brasileiras.

Em setembro, o grupo Volkswagen admitiu ter instalado motores a diesel fraudulentos em cerca de 11 milhões de veículos de diversas marcas, com um software capaz de falsear os resultados dos dados.

O órgão ambiental brasileiro informou que, no dia 25 de setembro, a Volkswagen foi notificada pelo Ibama e obrigada a prestar esclarecimentos sobre a produção ou comercialização no Brasil de veículos com algum item de ação indesejável.

"Por carta, enviada em 22 de outubro de 2015, a Volkswagen reconheceu que veículos Amarok diesel, ano/modelo 2011 (todo o lote) e 2012 (parte do lote) apresentaram o mesmo item (alteração) encontrado nos Estados Unidos", disse o Ibama.

Em setembro, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos emitiu aviso de violação de sua legislação de poluição atmosférica.

O documento indicava que veículos a diesel de quatro cilindros comercializados pelas montadoras entre 2009 e 2015 utilizavam um software em seu sistema computadorizado que fraudava os testes de emissão de determinados poluentes pelos escapamentos.

No Brasil, 17.057 veículos Amarok contêm o software. De acordo com o Ibama, o recall será voltado exclusivamente para correção do dispositivo adulterado e não afetará o desempenho dos motores.

Por meio de nota, a Volkswagen informou que não recebeu ainda a notificação da multa do Ibama e que, por isso, ainda não pode comentar o assunto.

