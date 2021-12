Iate encalha na praia do Rio de Janeiro

Um iate de aproximadamente 60 pés, chamado Criola II, encalhou por volta das 16h30 deste sábado, 13, na praia da Reserva, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), segundo a Capitania dos Portos.

Até as 11 horas deste domingo (14), a embarcação continuava presa na areia. Algumas partes do casco quebraram e a água do mar está entrando no iate, cujo dono não foi identificado.

No momento do acidente, havia três pessoas na embarcação, segundo a Capitania. Elas pularam na areia e uma se feriu e precisou receber atendimento médico. As outras saíram ilesas.

A Marinha instaurou um inquérito administrativo para investigar o acidente. A apuração deve ser concluída em até três meses.

