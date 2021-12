Humorista é feito refém durante assalto no Rio

O humorista Maurício Manfrini, que interpreta o personagem Paulinho Gogó no programa 'A Praça é Nossa', foi feito refém durante um assalto na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 25.

Ele foi abordado por cinco criminosos armados por volta das 23h. Dois dos assaltantes entraram no carro da vítima e os outros três deram cobertura à ação. No momento do crime, Manfrini estava acompanhado da esposa, que logo foi libertada pelos bandidos. Já o humorista, foi deixado na rodovia Presidente Dutra, após um cerco policial realizado pela PM.

Os veículos e os pertences Manfrini foram levados pelo grupo. De acordo com polícia, o comediante não se feriu. Ele foi levado para a 64ª Delegacia de Polícia, prestou depoimento e foi liberado.

O caso é investigado pela Polícia Civil e até início da manhã desta terça-feira, 26, nenhum suspeito havia sido preso.

