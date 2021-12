Hospital das Clínicas recebe R$ 337 mil do governo federal

O Ministério da Saúde liberou R$ 6,9 milhões para 16 hospitais universitários federais pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). A medida está em portaria publicada na edição desta sexta-feira, 28, do Diário Oficial da União.

Os hospitais beneficiados estão na Bahia, Hospital Universitário Prof. Edgard Santos, com R$ 337.588,00, no Ceará, Maranhão, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, no Pará, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e em Sergipe. A lista com os nomes das instituições consta na portaria.

Criado em 2010, por decreto, o Rehuf estabelece as condições materiais e institucionais para que os hospitais desempenhem plenamente suas funções de ensino, pesquisa e extensão e assistência à saúde da população.

