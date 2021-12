Horário de verão chega ao fim neste domingo

O horário de verão chega ao fim na madrugada deste domingo, 21. A partir da 0h, os relógios devem ser atrasados em uma hora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A medida, em vigor desde o dia 18 de outubro do ano passado, tem como objetivo aproveitar melhor a luz solar durante o período do verão, além de estimular o uso consciente da energia elétrica.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a economia nesse período contabiliza R$ 162 milhões. Isso porque, com o horário diferenciado, não foi preciso adicionar mais energia de usinas termelétricas para garantir o abastecimento do país nos horários de pico. A diminuição de demanda equivale a uma redução de energia de 0,5% da carga nas regiões onde o horário de verão foi implementado.

Na Bahia, apesar da pressão dos empresários para manter-se em sintonia com São Paulo, principal centro financeiro do país, o horário de verão não foi instituído pelo governo do estado. Mesmo assim alguns serviços públicos tiveram os horários alterados, então a partir deste domingo voltam ao normal. É o caso do funcionamento dos bancos no interior da Bahia, que estavam atendendo entre 9 e 15 horas.

As apostas em lotéricas também seguiam o horário de verão, mas voltam ao normal até as 19 horas.

A programação de algumas emissoras de TV também estavam alteradas e serão regularizadas a partir de domingo.

