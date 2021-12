Homens usam salto alto para protestar contra o papa

Um grupo de homens resolveu fazer um protesto diferente contra a visita do papa Francisco nesta quarta-feira, 24. Com saltos bem altos, eles posaram junto à estátua do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que fica na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A ideia do grupo era promover o que elas chamam de "arte protesto". No momento da manifestação, o papa estava no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paula, para sua primeira missa no Brasil. O pontífice está no País para participar da Jornada Mundial da Juventude, que teve início nesta terça-feira, 23, na capital do Rio de Janeiro.

