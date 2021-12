Homem usa facão e faca para matar mulher e amiga por ciúmes

Um homem foi preso acusado de matar a mulher e a amiga dela em São Roque, em São Paulo. O crime, que aconteceu neste domingo, 13, foi motivado por ciúmes.

De acordo com a polícia, José Domingos de Alcântara Jesus, 34 anos, alegou que viu Fabiana de Oliveira, 32 anos, com outro homem. O casal teria ido a um bar e a mulher teria traído José Domingos no banheiro do estabelecimento, de acordo com o acusado.

A amiga de Fabiana, Patrícia Aparecida de Oliveira, 27, teria acobertado a amiga. No momento da suposta traição, José Domingos não fez nada.

Ao voltar para casa alcoolizado, ele matou Patrícia com um facão. Fabiana tinha ido na casa de vizinhos, mas o acusado foi atrás dela e esfaqueou a mulher.

Fabiana ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu.

adblock ativo